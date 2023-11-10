Участники группы Zero People прокомментировали срыв концерта ОМОНом

Участники группы Zero People принесли извинения зрителям за срыв концерта в Санкт-Петербурге сотрудниками ОМОН. Об этом сообщается в Telegram-канале коллектива.

«Мы приносим свои искренние извинения всем зрителям, которые попали в эту ситуацию», — заявили участники группы.

Они также поблагодарили зрителей за поддержку и пообещали провести концерт в Петербурге в другой день.

Вечером 9 ноября стало известно, что на концерт группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» приехали сотрудники Росгвардии после жалоб активистов. Коллектив является сайд-проектом вокалиста и клавишника группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

По информации издания 78.ru, в клуб вошли люди в форме с закрытыми лицами, вывели несовершеннолетних, а после построили всех в очередь для проверки документов. Кроме этого, в сети появился ролик, на котором представитель силовых структур вступил в конфликт с одной из посетительниц концерта.

До этого стало известно, что активисты написали обращение в министерство культуры Российской Федерации, СК России и силовикам с просьбой отменить все выступления сайд-проекта группы Animal ДжаZ — Zero People.

Ранее концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала.