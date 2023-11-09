Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гурцкая намекнула, что помогает ей бороться с грустью после ухода мужа из жизни

Певица Гурцкая после ухода мужа из жизни активно занялась работой с инвалидами

close
100%
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певица Диана Гурцкая после ухода из жизни мужа Петра Кучеренко активно занялась работой с инвалидами в собственном творческом центре для людей с ограниченными возможностями. Об этом она рассказала в беседе с News.ru в рамках форума «Сообщество» Общественной палаты РФ.

По словам народной артистки России, погружение в сферу, где можно быть максимально полезным, помогает бороться с грустью.

«Мы больше должны говорить о том, какие талантливые люди с инвалидностью — ученые, преподаватели, изобретатели — и как они любят профессию, которую выбрали. Приводить больше таких положительных примеров», — сказала певица.

Гурцкая также отметила, что в России отношение к людям с ограниченными возможностями, как взрослым, так и детям, меняется в лучшую сторону.

На форуме Гурцкая была модератором одной из секций — «Инклюзивное общество. Реализация образовательных программ для людей с инвалидностью». Очевидцы заметили, что певица сильно похудела. Одетую в черное звезду сопровождали брат Роберт и два помощника.

Накануне Гурцкая показала в личном блоге фото с сыном и племянником, которые были с ней за кулисами перед концертом. Артистка публично поблагодарила Константина и Сандро за поддержку.

Ранее петербургский актер получил травму шеи на сцене.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий