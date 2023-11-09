Гурцкая намекнула, что помогает ей бороться с грустью после ухода мужа из жизни

Певица Диана Гурцкая после ухода из жизни мужа Петра Кучеренко активно занялась работой с инвалидами в собственном творческом центре для людей с ограниченными возможностями. Об этом она рассказала в беседе с News.ru в рамках форума «Сообщество» Общественной палаты РФ.

По словам народной артистки России, погружение в сферу, где можно быть максимально полезным, помогает бороться с грустью.

«Мы больше должны говорить о том, какие талантливые люди с инвалидностью — ученые, преподаватели, изобретатели — и как они любят профессию, которую выбрали. Приводить больше таких положительных примеров», — сказала певица.

Гурцкая также отметила, что в России отношение к людям с ограниченными возможностями, как взрослым, так и детям, меняется в лучшую сторону.

На форуме Гурцкая была модератором одной из секций — «Инклюзивное общество. Реализация образовательных программ для людей с инвалидностью». Очевидцы заметили, что певица сильно похудела. Одетую в черное звезду сопровождали брат Роберт и два помощника.

Накануне Гурцкая показала в личном блоге фото с сыном и племянником, которые были с ней за кулисами перед концертом. Артистка публично поблагодарила Константина и Сандро за поддержку.

Ранее петербургский актер получил травму шеи на сцене.