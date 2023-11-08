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Вадим и Вика Цыгановы объяснили, почему пошли на интервью к Дудю

Певица Вика Цыганова заявила, что Дудь обещал им разговоры о боге на интервью

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вДудь/YouTube

Продюсер Вадим Цыганов и его жена Вика Цыганова заявили news.ru, что блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) обманул их перед интервью.

«Он назвал себя верующим человеком и православным. Мы шли говорить о правде. Потому что в правде — сила», — заявил Цыганов.

Продюсер подчеркнул, что для них с супругой любая возможность пообщаться о боге является приоритетной. Вику Цыганову же привлекла многомиллионная аудитория Дудя и возможность получить обратную связь после интервью. Однако, пожаловалась Цыганова, большинство комментариев об интервью несли агрессивный характер.

«Мне кажется, что нормальным людям вообще некогда оставлять комментарии. Это не может не впечатлять — болезненность нашей ситуации», — высказалась Цыганова.

Ее супруг в довершение разговора назвал Дудя «рептилоидом», однако выразил мнение, что и он может исправиться.

26 октября на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя вышло интервью с супругами Цыгановыми. В начале беседы журналист рассказал, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

Ранее Цыганов объяснил, почему Пугачева не вернется в Россию.

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