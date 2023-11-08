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Стало известно, почему Витас не дает концертов в России

Продюсер Сергей Пудовкин: Витас предпочитает выступать перед китайцами

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин в беседе с «Утро.ру» объяснил, почему певец практически не выступает в России.

«У Витаса сейчас такой возраст и статус, что ему нужно больше ездить по миру — надо же кому-то налаживать международные отношения, строить мосты дружбы между державами. Концертов в России в ближайших планах Витаса нет. Пока мы сориентированы на китайскую историю — она большая, многоступенчатая и интересная», — отметил Пуговкин.

В феврале следующего года у Витаса будет 45-летний юбилей, однако артист не планирует давать специальных выступлений в России по этому поводу. Пудовкин отметил, что китайской аудитории Витасу вполне достаточно как для самореализации, так и для заработка.

Незадолго до этого сообщалось, что на концерт Витаса в городе Сучжоу было продано 62 тыс. билетов при том, что в продаже было 55 тысяч. Подделали билеты, по словам Пудовкина, китайские перекупщики. По мнению продюсера, отыскать мошенников вполне реально. Сам инцидент он объяснил тем, что в концертном туре в Китае певец столкнулся с ажиотажем — билеты раскупили за два дня. Этой ситуаций и воспользовались злоумышленники, считает Пудовкин.

Позже стало известно, что из-за махинаций с поддельными билетами Витас якобы потерял около $1 миллиона.

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