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Пригрозившему Мизулиной судом Xolidayboy вручили повестку в армию в аэропорту

Певца Xolidayboy официально призвали в армию на фоне скандала с Мизулиной

Певцу Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) вручили повестку в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, сотрудники военного комиссариата подловили исполнителя, когда он находила в аэропорту Минеральных Вод во время гастролей по Ставропольскому краю.

28 октября сообщалось, что концерт исполнителя Минаева в Москве отменили за девять часов до начала концерта по «не зависящим от клуба причинам». До этого не состоялось выступление Xolidayboy на фестивале «Новое Радио ДВИЖ». Тогда организатор фестиваля подтвердил, что «певцу не разрешили выступать из-за высказываний».

26 октября продюсер музыканта Минаева пригрозила судом главе организации «Лига безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

«Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали. Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности», — сказала продюсер.

До этого Мизулина пообещала инициировать проверку якобы имеющих место антироссийских высказываний Минаева и его продюсера, а также предоставить правоохранителям выдержки из интервью музыканта.

Ранее представитель SHAMAN объяснил номер с красной кнопкой на концерте.

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