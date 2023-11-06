Пугачева встретилась с мужем

По информации, опубликованной шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) в социальной сети, его супруга, певица Алла Пугачева уехала из России и находится в Латвии. Он опубликовал фотографию, где они позируют на фоне церкви.

К подписи к фото говорится, что это солнечное воскресенье в Сигулде.

Вечером 2 ноября Пугачева приехала в Москву, однако супруг ее не сопровождал.

После возвращения на родину певица приехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь, сообщил Shot, опубликовавший кадры с заезжающим его на территорию автомобилем. Впоследствии, по данным канала, Пугачева покинула замок и направилась в сторону Санкт-Петербурга: 3 ноября принадлежащий ей Rolls Royce был замечен в Твери.

Shot утверждал, что Пугачева может посетить церемонию прощания с дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым. Этого не произошло – прощание состоялось 5 ноября в Большом зале филармонии, за несколько часов до публикации Галкиным снимка из Латвии.

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