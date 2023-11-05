Иван Краско почувствовал себя плохо на прощании со своим другом Темиркановым

Актер Иван Краско пожаловался на резкое ухудшение самочувствия и проблемы с дыханием на прощании с дирижером Юрием Темиркановым. Об этом пишет «СтарХит».

Для того чтобы попасть в зал прощания со своим близким другом, 93-летнему актеру пришлось подняться по лестнице. В конце пути Краско почувствовал себя плохо и заявил, что ему нечем дышать. Тогда актера усадили на стул и принесли тому стакан воды. Спустя некоторое время состояние Краско стабилизировалось.

«Я себя неважно в последнее время чувствую. Я потерял родного человека. Мы с ним всю жизнь дружили!» — посетовал Краско.

13 июля Telegram-канал 112 сообщил, что Краско доставлен в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позже директор артиста Вячеслав Смородинов подтвердил, что знаменитость находится в клинике. Краско госпитализировали с подозрением на инсульт в Центр Алмазова, где ему экстренно удалили тромб. После операции артист стал чувствовать себя лучше.

Краско уже госпитализировали в 2023 году — он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт.

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