Евгений Князев высказался о судьбе профессии актера на фоне развития нейросетей

Актер Евгений Князев заявил, что искусственный интеллект и нейросети никогда не смогут заменить живых артистов в театре. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

«Та же самая электронная музыка: она мне не очень нравится. А вот Чайковский, Бах, Бетховен — все они пронизаны временем. Это та плеяда композиторов, которая всегда будет. Одним словом, пусть цветут все цветы, но театр будет иметь предназначение приходить и разговаривать с человеком о человеке», — отметил Князев.

Актер считает, что в современном обществе нейросети позволяют людям реализовать себя, создать что-то новое и проявить свои таланты. Однако, по мнению Князева, подобные технологии в том числе отнимают у людей возможность развиваться и учиться банальным вещам.

«Если лишить человека возможности писать ручкой, он разучится держать ее в руках. Тактильность пальцев не будет развиваться, а это воздействует на мозг человеческий. А где они, мозги-то будут браться человеческие?» — резюмировал артист.

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