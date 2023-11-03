Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца

Актриса Юлия Меньшова закрыла студию «Жанр» своего отца и режиссера фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Об этом сообщает Life co ccылкой на Shot.

Причиной закрытия стали убытки компании: в 2021 году ООО «Киностудия «Жанр» потеряла 1,5 млн рублей чистой прибыли. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, бизнес Меньшова ликвидировали еще 27 февраля 2023 года.

Владимир Меньшов открыл студию в 1994 году, а когда режиссера не стало, то по 26% компании перешли к вдове Вере Алентовой и дочери Юлии Меньшовой. Последняя решила закрыть компанию отца из-за убытков.

В конце октября сообщалось, что выручка галереи Аниты Цой составила более 7 млн рублей. Фирма организует культурные события и мероприятия и позиционирует себя как выставочная площадка для художников и дизайнеров. За год ООО «Галерея «Мастер «Мастер»» выручила 7,1 млн рублей. Цой выступает как учредитель и генеральный директор компании.

Ранее сообщалось, что Пугачева вернулась в Россию.