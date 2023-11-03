Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца

Shot: актриса Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца из-за убытков

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса Юлия Меньшова закрыла студию «Жанр» своего отца и режиссера фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Об этом сообщает Life co ccылкой на Shot.

Причиной закрытия стали убытки компании: в 2021 году ООО «Киностудия «Жанр» потеряла 1,5 млн рублей чистой прибыли. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, бизнес Меньшова ликвидировали еще 27 февраля 2023 года.

Владимир Меньшов открыл студию в 1994 году, а когда режиссера не стало, то по 26% компании перешли к вдове Вере Алентовой и дочери Юлии Меньшовой. Последняя решила закрыть компанию отца из-за убытков.

В конце октября сообщалось, что выручка галереи Аниты Цой составила более 7 млн рублей. Фирма организует культурные события и мероприятия и позиционирует себя как выставочная площадка для художников и дизайнеров. За год ООО «Галерея «Мастер «Мастер»» выручила 7,1 млн рублей. Цой выступает как учредитель и генеральный директор компании.

Ранее сообщалось, что Пугачева вернулась в Россию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий