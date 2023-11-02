Сухоруков объяснил, почему фильм «Пять процентов» не могли снять в течение двух лет

Актер Виктор Сухоруков рассказал «Газете.Ru», что режиссер Дмитрий Светозаров долгое время фильм не мог снять комедию «Пять процентов», потому что на нее не выделялись деньги на питчинге.

«Режиссер Дмитрий Светозаров — опытный, мудрый, с огромным багажом прожитой жизни и обожравшийся такого гениального кино, приходит на этот чертов питчинг. Установили такой порядок — ладно. Но не поддержать крохами такого режиссера — стыд», — рассказал Сухоруков.

По словам актера, он записал комиссии питчинга видеообращение с просьбой выделить деньги на фильм, но первая попытка была безуспешной. Примерно через год Светозаров позвонил Сухорукову и сказал, что снова подал заявку на питчинг, но сам туда ехать не хочет — и попросил актера снова записать видеообращение.

«Я нарядился, поставил перед собой телефон и говорю: «Уважаемая процедурная комиссия! Не валяйте дурака. Судьба дает вам такую интересную интригу. Юра Стоянов — мой однокурсник. Он был самым юным на курсе в ГИТИСе, а я — самым взрослым. Мы жили даже один год в одной комнатке. И вот на старости лет, когда он уже пузатый и седой, а я плешивый, изношенный и со вставными зубами, судьба сталкивает нас благодаря режиссеру Светозарову в одну историю. И какую!» — сказал артист.

Полное интервью с Виктором Сухоруковым читайте здесь.