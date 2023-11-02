Бедрос Киркоров сбежал из больницы

Певец Бедрос Киркоров отказался от лечения пневмонии в стационаре. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Киркоров-старший решил лечиться нетрадиционными методами в домашних условиях.

При этом изначально, в начале октября, исполнитель самостоятельно обратился за помощью к врачам. Он жаловался на отечность, боли в спине, одышку и слабость. В клинике 91-летнему Киркорову диагностировали пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс (появление избыточной жидкости в пространстве между легкими и грудной стенкой. — прим. «Газеты.Ru»).

Состояние певца осложнялось еще остаточными посттуберкулезными изменениями в правом легком, подчеркивает Shot. Позднее при сильном кашле в дыхательные пути артиста начала попадать кровь, и врачи начали антибактериальное лечение. Однако Киркоров-старший решил выписаться из больницы, отметив, что хочет сделать упор на нетрадиционном лечении под руководством знакомого врача.

Shot отмечает, что исполнитель провел в больнице всего 17 дней.

30 сентября Telegram-канал 112 сообщал, что Бедросу Киркорову потребовалась срочная помощь врачей из-за приступа астмы. По данным канала, ему стало плохо рано утром, он якобы начал задыхаться, и ему вызвали «скорую». Врачи оказали артисту помощь на месте и рекомендовали при повторном приступе вызвать врачей из поликлиники, добавили в издании.

При этом 30 октября в офисе Филиппа Киркорова рассказали о состоянии его отца на фоне слухов о приступе астмы, отметив, что у Киркорова был контрольный визит к кардиохирургу.

Ранее Андрей Леонов рассказал, в какие моменты ненавидел своего отца.