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Гоша Куценко признался, что любит сниматься в постельных сценах

Актер Гоша Куценко назвал постельные сцены радостным моментом профессии

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Ксения Угольникова

Актер Гоша Куценко заявил, что любит сниматься в постельных сценах, назвав их одним из самых радостных моментов в профессии. Об этом артист признался в программе «Секреты на миллион».

«Должны быть в работе какие-то радости — постельные сцены и гонорары. Раньше они были регулярно. Я даже всегда просил: прописывайте мне поцелуи, постельные сцены», — отметил актер.

Куценко подчеркнул, что его привлекают поцелуи в кадре еще потому, что в этот момент не нужно играть, а только целоваться по-настоящему. Он добавил, что всегда перед подобными съемками спрашивает у партнерши, как ей было бы комфортно сыграть.

Недавно Куценко также заявлял, что перенес некоторые привычки из реальной жизни в кино, поэтому во время постельных сцен поддушивает своих партнерш по кадру.

«Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, но и немного возбуждаюсь в постельной сцене», — пояснил артист.

Куценко добавил, что его супруга, актриса и бывшая модель Ирина Скриниченко, не ревнует его к коллегам, так как сама снималась в подобных сценах. Актер подчеркнул, что самая «крутая постельная сцена» была именно у Скриниченко.

«С Цыгановым это было. Так что у меня руки развязаны», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Валерия Гай Германика разводится с бизнесменом Молчановым после 4 лет брака.

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