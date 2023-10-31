Анита Цой послушала совет Лолиты по похудению и поправилась на 4 килограмма

Певица Анита Цой обратилась за советом по похудению к Лолите Милявской, после того, как набрала 20 килограммов из-за стресса. Подруга посоветовала ей обратиться к нутрициологу, рассказала певица на программе «Ты не поверишь».

Перед походом к нутрициологу Цой обратилась к астрологу, который дал ей одобрение на визит к врачу. Медик же посоветовала звезде есть не дробными порциями шесть раз в день, а принимать пищу всего три раза за сутки.

«У меня ощущение, что у меня просто вырвет желудок, и я каждый день ей жалуюсь. Каждую неделю, когда мы подводим итоги, ругаюсь сама на себя, что я этим занимаюсь и пошла к нутрициологу», — пожаловалась Цой.

По словам звезды, за три недели такого режима она не только не сбросила лишний вес, но и набрала четыре килограмма. Нутрициолог Цой считает, что у певицы появился лишний вес из-за недостатка определенных веществ в организме, но певица сомневается в правильности такого лечения.

«Я нахожусь на распутье, я негодую, честно. Хотя нутрициолог утверждает, что из-за того, что во мне нехватка определенных питательных веществ, я неправильно ем, я должна есть три раза в день, а не шесть, как я привыкла дробно. Она говорит: подождите, надо пройти этот переломный момент», — пояснила Цой.

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