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Вика Цыганова об интервью Юрию Дудю*: «Кидался какашками»

Певица Вика Цыганова заявила, что ее разочаровал Юрий Дудь после интервью

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Певица Вика Цыганова призналась в беседе с mk.ru, что ее разочаровал журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) после интервью.

«Я думала, он умнее, смекалистей, а человек просто кидался какашками в сторону России», — пояснила артистка.

В конце октября на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Вадимом и Викой Цыгановыми. В начале беседы журналист поблагодарил интервьюируемых за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

Во время интервью Цыганов также признался, что обманывал зрителей на концертах группы «Ласковый май». Он пояснил, что предложил продюсеру Андрею Разину основать студию детей-сирот, которые бы исполняли песни «Ласкового мая» на концертах. По словам поэта, в таком составе выступал один человек из оригинальной группы, а другие были подставными.

Цыганов признался, что «кается» за свой поступок. По его словам, 90-е были тем периодом, когда обманывали многие. Однако он отметил, что все дети-сироты, которые участвовали в его концертах, были счастливы выходу на сцену и «не жаловались» на сумму, которую получали.

Ранее мать уехавшего в США актера Бурковского призналась Путину в любви.

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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