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«Выстрелить может все»: Дробыш о «Новой фабрике звезд»

Продюсер Виктор Дробыш назвал «Фабрику звезд» самым сильным форматом на ТВ

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Пресс-служба Виктора Дробыша

Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал планы телеканала ТНТ и его директора Тины Канделаки возродить российское музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд». Его цитирует News.ru.

«Я считаю, что «Фабрика звезд» — самый сильный музыкальный формат на телевидении. Так что Тина [Канделаки] молодец. Выстрелить может все, даже незаряженное ружье. Но один раз в год», — предупредил он.

Канделаки рассказала о «Новой фабрике звезд» на презентации нового сезона телеканала ТНТ, посвященной его 25-летию.

«Вы помните, что я говорила о музыке и о том, что мы не остановимся на двух проектах. И мы не собираемся останавливаться. Кастинг для «Новой Фабрики звезд» на телеканале ТНТ уже идет», — призналась она.

«Фабрика звезд» — российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале с 13 октября 2002 по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 по 6 июля 2012 года.

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