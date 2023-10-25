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В Москве открылась выставка об истории и культуре великих династий Центральной Азии

В Музее нумизматики открылась выставка «Великий Восток»

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Пресс-служба выставки «Великий Восток»

В Музее Международного нумизматического клуба 25 октября открылась выставка «Великий Восток», которая посвящена искусству, истории и культуре двадцати пяти великих династий Центральной Азии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Этот проект стал результатом партнерства частных коллекций и государственных собраний. Почти триста уникальных предметов культуры и искусства Центральной Азии. Это уже третий проект с участием крупнейших государственных музеев», — пояснил на открытии экспозиции учредитель музея Вагит Алекперов.

На выставке представлена крупнейшая в мире коллекция золотых монет Чингисхана и Тамерлана, золото Александра Македонского, Персидской, Кушанской, Сасанидской империй. Посетителей также ждут предметы изобразительного искусства и древние артефакты из коллекций Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музея Востока и Фонда Марджани.

Мероприятие оснащено аудиосопровождением, интерактивными картами древних государств и планшетами, на которых можно детально рассмотреть все экспонаты.

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