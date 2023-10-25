Звезда «Реальных пацанов» захотела снова стать матерью

Актриса Зоя Бербер призналась в беседе с teleprogramma.pro, что готова стать матерью во второй раз.

Бербер сообщила, что хотела бы завести еще детей и «серьезные отношения». Актриса отметила, что ей не хватает больше времени на отдых и общение с дочерью.

Бербер родила дочь Надежду в 2015 году от сценариста Александра Синегузова. Пара познакомилась на съемках первого сезона сериала «Реальные пацаны» в 2010 году. В 2020-м актриса и сценарист расстались.

По словам Бербер, ее дочь ходит в художественную школу, а также занимается растяжкой, танцами и вокалом. Звезда уточнила, что не станет отговаривать девочку, если та захочет стать артисткой.

«У меня будет к ней скорее предложение, которое в свое время озвучил Олег Евгеньевич Меньшиков. Он классно сказал: было бы здорово, если бы артист изначально получил еще одну профессию, чтобы уметь что-то делать руками. Чтобы эта специальность всегда была помощником, если случись что… А потом уже пусть получает актерское образование. Вот такое «комбо» было бы здорово», — поделилась актриса.

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