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Светлана Немоляева о Галкине: «Запутавшийся и несчастный»

Актриса Немоляева высказалась о пении юмориста Галкина на украинском языке

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Кинокомпания АЛЬЯНС

Актриса Светлана Немоляева заявила в беседе с aif.ru, что в ужасе от поступка комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который спел песню на украинском языке во время своего выступления в Польше.

«В какой-то мере я считаю, это от беспомощности, от безысходности он такое творит. Он наговорил о России ужасных слов, понаделал дел и, думаю, из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что он якобы прав, вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной», — заявила артистка.

Немоляева подчеркнула, что ей жалко людей, подобных Галкину, и назвала их «запутавшимися и несчастными».

«Как бы ни хорохорились и ни делали вид, что у них все распрекрасно, они лишили сами себя в жизни самого главного — своей земли», — отметила актриса.

В октябре 2022 года Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Недавно сообщалось, что комик покинул Израиль и прилетел на Кипр. У него запланирован тур по Европе.

Ранее директор Пугачевой прокомментировала новость о поездке певицы на Кипр.

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