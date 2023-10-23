Названы артисты, которые примут участие в «Песне года»

2 декабря в Москве состоится запись «Песни года» во дворце спорта «Мегаспорт». Этот фестиваль является одним из самых известных в стране. Его трансляция на телеэкранах пройдет в новогодние праздники. Согласно информации от kp.ru, уже известен список артистов, которые выступят на шоу.

Среди участников фестиваля будут Полина Гагарина, Григорий Лепс, Игорь Николаев, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Сосо Павлиашвили, Алсу и Лолита. Также выступят Ирина Дубцова, Ани Лорак, Юлия Савичева и Анна Асти.

В список молодых артистов попали Клава Кока, Люся Чеботина и 17-летний Ваня Дмитриенко, который стал известен после хита «Венера-Юпитер».

SHAMAN примет участие в «Песне года» второй раз в своей карьере. В прошлом году певец был заметно взволнован во время пресс-подходов на фестивале и даже разрешал журналистам дергать его за дреды. Теперь у артиста более официальная прическа, и Ярослав Дронов, сам певец, больше не теряется от неловких вопросов при общении с представителями СМИ.

Известно, что Валерий Леонтьев и Кристина Орбакайте не примут участие в фестивале, так как в данный момент они находятся в США.

Съемки «Песни года» продлятся около пяти часов. Ведущими шоу будут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Это не единственный крупный музыкальный марафон, который запланирован в ближайшее время. Например, 3 декабря состоятся съемки «Новой Песни года» с участием молодых артистов. А 13 декабря в «Крокус Сити Холле» состоится съемка новогоднего концерта для Первого канала.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.