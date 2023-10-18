«Парень меня подвинул»: Газманов об успехе SHAMAN

Народный артист России Олег Газманов высказался об успехе молодого исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Его цитирует aif.ru.

Дронов в 2023 году занял первое место в списке самых популярных артистов по опросу ВЦИОМ. До этого два года лидером рейтинга был Газманов.

«Вообще непонятно, когда лучшим певцом два года подряд становится 72-летний композитор и певец. В этом есть что-то неправильное. И вот — наконец появился парень, который меня подвинул!» — сказал Газманов.

По словам артиста, он рад за молодого коллегу.

«Дело в том, что он спел песни, которые нужны сейчас людям. Они не звучат на «Русском радио», но поднимают наших воинов», — сказал певец.

SHAMAN будет специальным гостем юбилейного концерта Олега Газманова, приуроченного к 55-летию творческой деятельности артиста. Шоу пройдет на московской площадке «Крокус Сити Холл», в нем примут участие симфонический оркестр, танцоры балета и сын Олега Газманова Родион.

Накануне Газманов высказался о европейских санкциях в свой адрес.

«Я кавалер всех санкций, и меня это очень радует. Если наши западные «партнеры» видят во мне угрозу, значит, я полезен своей стране — и для меня это самое главное», — признался он.

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