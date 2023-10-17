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Лобода оправдалась перед украинцами за корпоратив на русском

Певица Лобода объяснила корпоратив на русском в Дубае требованием заказчицы

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Певице Светлане Лободе пришлось оправдываться перед украинцами из-за корпоратива в Дубае, на котором артистка исполняла песни на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин».

Менеджмент певицы объяснил выбор песен требованием заказчицы мероприятия — гражданки Казахстана.

«Состав каждой программы формируется на основе любимых песен заказчика. Артист исполняет свои треки в оригинале, независимо от публичного или частного характера мероприятия, эта позиция также остается неизменной», — процитировал канал представителей Лободы.

Участие других российских артистов и гражданство аудитории мероприятия они комментировать не стали.

Известно, что Лобода на мероприятии в Дубае исполнила как свои треки («К черту любовь», «Пуля — дура»), так и песни других исполнителей («Текила — любовь» Валерия Меладзе).

Помимо Лободы, собравшихся развлекали российский ведущий Александр Белов и русский иллюзионист. Ирано-шведский певец Араш исполнил композицию «Восточные сказки», которую записывал вместе с «Блестящими».

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