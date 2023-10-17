Иван Охлобыстин рассказал о своей алкогольной зависимости

Актер Иван Охлобыстин признался в интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым, что страдал от алкогольной зависимости.

Охлобыстин отметил, что до 23 лет вел «целомудренный» и спортивный образ жизни. По словам звезды, его молодость выпала на тот момент, когда появилась в продаже текила и открылись ночные клубы.

«Творчество, юность, влюбленность! И в какой-то момент я действительно понял, что это химия тела моего. Не скажу, что я был так пьяный… Я встревожился, что это стало обыденным. Не то, чтобы я там болел или совершал преступления. А то, что это стало частью тела. Я стал зависим», — поделился артист.

По мнению Охлобыстина, человек не должен ни от чего зависеть, кроме бога. Поэтому он обратился к священнику, который помог ему справиться с алкогольной зависимостью. Артист до сих пор поддерживает связь с ним и называет его своим духовным наставником. Актер общается со священником уже более 30 лет.

В октябре Иван Охлобыстин рассказал свой любимый анекдот про молодого и старого музыканта.

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