Рита Дакота пожаловалась на свой опыт липосакции

Певица Рита Дакота призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее были комплексы из-за больших ягодиц.

По словам Дакоты, именно из-за них она решилась на липосакцию. Звезда обратилась к пластическому хирургу в 2019 году, так как считала себя «жирной». На тот момент она весила 46 кг.

«Уже ребра торчали, щеки впалые, а попа и ноги все равно «тяжелые», — вспомнила артистка.

Дакота призналась, что тот период был для нее нелегким — она переживала развод на фоне измен, «издевки желтых СМИ» и «лютый буллинг». По словам певицы, вместо того, чтобы обратиться к психологу или духовности, она решила, что во всем виноват ее «лишний вес» и «тяжелый таз».

Дакота отметила, что попала к хорошему пластическую хирургу, и у нее нет претензий к его работе. У звезды лишь вопросы к себе. Она не понимает, зачем ей это было нужно.

«У меня не было ни единого показания к этой операции, кроме страшно заниженной самооценки и жуткой нелюбви к себе, которые операциями не решают», — поделилась звезда.

Более того, как отметила Дакота, после липосакции ее таз стал выглядеть визуально больше и тяжелее.

«Конечно, я не подумала, что если все вокруг попы уменьшить, кроме нее, а ямки сгладить жиром, то и без того большая попа будет выглядеть еще больше», — рассказала певица.

Дакота добавила, что до сих пор стесняется своего телосложения, однако учится принимать себя такой, какая она есть.

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