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SHAMAN повредил ногу, танцуя на стеклах с завязанными глазами

Певец SHAMAN повредил ногу на концерте в Кремле во время танца на стеклах

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, повредил ногу во время концерта в Государственном Кремлевском дворце, который прошел накануне. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что это произошло во время песни «Танцы на стеклах», во время которого он шел по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах.

«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу — прыгал на стеклах», — рассказала его мать Людмила Дронова.

По ее словам, «он уже начал прямо хромать», но дотанцовывал.

«Он даже когда вышел петь уже «Я русский», он хромал», — отметила мать артиста.

14 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве прошел концерт SHAMAN. Выступление задержалось на 25 минут. Причины произошедшего не раскрываются. На сцене прозвучали песни «Мы» и «Исповедь». Кроме того, SHAMAN вместе с танцорами в костюмах цвета хаки исполнил композицию «Да».

Ранее бабушка SHAMAN рассказала о первой встрече с женой певца.

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