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Павел Прилучный рассказал, как изменилась их жизнь с Брутян после рождения сына

Актер Павел Прилучный признался, что они с Брутян живут как обычная семья

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zepyur_brutyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Павел Прилучный в интервью Woman.ru рассказал о семейной жизни с Зепюр Брутян после рождения сына Микаэля.

«Я во всем поддерживаю свою жену. Она у меня замечательная. Мы живем как обычная семейная пара. Зепюр занимается домашними делами и ребенком, я зарабатываю деньги, которые мы вместе весело тратим. Все свободное от съемок и спектаклей время я стараюсь быть со своей семьей», — заверил Прилучный.

Он рассказал, что с бытовыми проблемами ему помогает няня, которая знает английский язык. Звездная пара считает, что ребенка следует с рождения приучать к основам международного языка. После рождения сына Брутян и Прилучный стали больше времени уделять друг другу: они всегда стараются найти время, чтобы побыть вдвоем.

«Готовим романтические ужины, я приглашаю Зепюр на свидания. Мне кажется, это важно», — рассказал Прилучный.

В настоящее время Прилучный живет с новой 27-летней избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Прилучный стал отцом в третий раз, у него родился сын.

Ранее Агата Муцениеце подала в суд на Прилучного из-за алиментов.

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