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Тарасов и Костенко устроили гендерную вечеринку и раскрыли пол ребенка

Блогеры Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко заявили, что ждут появления сына

Блогеры Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показали видео с гендерной вечеринки, на которой раскрыли пол будущего ребенка.

«Мы тебя очень любим и ждем, малыш. Получился такой милый, интересный, волнительный и поистине семейный праздник-сюрприз», — написала Костенко.

На кадрах видно, что вечеринка прошла в загородном доме. Участок украсили воздушными шарами и игрушками, на шоу был ведущий, который развлекал детей и взрослых различными активностями. В частности, звездная пара танцевала и играла с детьми, а подрастающее поколение участвовало в детских конкурсах. В конце пошел синий дым и мишура голубого цвета: традиционно это означает, что у пары родится сын.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. Пара воспитывает троих детей — сына Алексея и дочерей Милану и Еву. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

Ранее Костенко пришла на прием к пластическому хирургу на фоне четвертой беременности.

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