Экс-фигуристка Семенович рассказала, как отреагировала на запрет кататься с Костомаровым

Бывшая профессиональная фигуристка и певица Анна Семенович в разговоре с kp.ru призналась, что переживала, когда тренеры расформировали их пару с Романом Костомаровым.

«Я бы не называла это громким словом «депрессия», но, конечно переживала. Очень важно объяснить, что решение о создании или расформировании той или иной пары на льду принимают не только сами спортсмены, а в первую очередь, тренерский штаб, руководствуясь огромным количеством факторов», — подчеркнула Семенович.

Она добавила, что испытала куда больший стресс, когда ей пришлось завершить спортивную карьеру из-за травмы. По словам Семенович, она с трех лет ежедневно посвящала себя спорту, ходила на тренировки, а ее главным жизненным приоритетом были медали и спортивные достижения. Исполнительница уточнила, что именно в этот момент начала испытывать серьезные переживания, тревожность и депрессивные настроения.

«Через такое проходят многие профессиональные спортсмены: после травм приходится уходить – и это большое испытание», — резюмировала звезда.

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