Агата Муцениеце подала в суд на Прилучного из-за алиментов

Актриса Агата Муцениеце подала иск в суд к бывшему мужу и коллеге Павлу Прилучному из-за алиментов для их общих детей — Тимофея и Мии. Об этом пишет «СтарХит».

Первая беседа в суде назначена на 9 ноября, но не исключено, что экс-супруги к этому моменту достигнут мирного соглашения.

В настоящее время Прилучный живет с новой 27-летней избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Прилучный стал отцом в третий раз, у него родился сын.

В феврале Муцениеце подала в суд на бывшего мужа — она просила признать экс-супруга утратившим право пользования московской квартирой, которая осталась за ней после развода. Также Муцениеце требовала снять Прилучного с регистрационного учета.

Актеры Муцениеце и Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 10-летний Тимофей и 6-летняя Мия.

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