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Минкульт запретил показ фильма «Сказка» на фестивале КАРО.Арт в Москве

Режиссер Сокуров сообщил, что его фильм «Сказка» запретили на фестивале в Москве

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Режиссер Александр Сокуров сообщил в Telegram-канале, что Министерство культуры запретило показ фильма «Сказка» на фестивале КАРО. Арт.

Показ должен был пройти на мероприятии 15 октября в Москве. На данный момент Сокуров пытается выяснить мотивировки.

«Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу», — заявил режиссер.

Сокуров уточнил, что не просит о помощи. Он предположил, что впоследствии ему будет отказано в выдаче прокатного удостоверения «Сказке». По его мнению, также появится негласный запрет на показ всех его работ.

«Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — заключил режиссер.

Сокуров подал документы в Министерство культуры РФ, чтобы получить прокатное удостоверение на показ фильма «Сказка» в сентябре 2023 года.

По сюжету «Сказки» Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль встречаются в потустороннем мире. Накануне божественного суда герои предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали — и с которой не готовы расстаться.

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