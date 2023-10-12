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Дарья Мороз рассказала, как справилась со страхом режиссерского дебюта

Актриса Дарья Мороз призналась, что полгода не могла решиться стать режиссером

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Дарья Мороз в интервью «СтарХиту» призналась, что волновалась перед тем, как впервые сесть в кресло режиссера на съемках сериала «Секс. До и после».

«Режиссура для меня — нечто очень большое, огромная вселенная человека, которому есть, что сказать миру. Это гораздо более сложные и глобальные задачи, чем просто работать артистом. Когда Вячеслав Дусмухаметов сделал мне предложение снимать, я вообще обалдела», — сказала Мороз.

Она предполагала, что рано или поздно ей может выпасть возможность снять свой проект, однако Мороз не думала, что это произойдет так рано. Артистка призналась, что полгода отказывалась, но была готова «креативить, писать и искать того самого режиссера». В определенный момент Дусмухаметову удалось убедить Мороз, что лучше нее никто не справится с режиссурой этого сериала.

«Он вдруг вдохнул в меня такую уверенность, более того, стал моей уверенностью в собственных силах. И я решила — почему бы не рискнуть. Тем более, большая работа уже проделана, я глубоко вошла в проект, было даже жалко отдавать его в чьи-то руки», — резюмировала актриса.

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