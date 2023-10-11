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Диана Гурцкая растрогала зрителей трогательной речью о муже

Певица Диана Гурцкая заявила, что муж всегда будет жить в ее сердце

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Евгений Матвеев/Global Look Press

Незрячая певица Диана Гурцкая на благотворительном фестиваля для детей с проблемами со зрением выступила с трогательной речью, посвященной ушедшему мужу Петру Кучеренко. Об этом пишет «Муз-ТВ».

Гурцкая также является организатором этого фестиваля, она вышла на сцену и спела песню «Прости». Исполнительница выступила столь проникновенно, что у многих зрителей на глаза навернули слезы. После этого Гурцкая обратилась к публике и подчеркнула, что любовь к мужу всегда будет жить в ее сердце, и что эти чувства помогают ей собраться с силами в трудную минуту.

«Сегодня все песни о любви и радости я буду посвящать своему мужу. Он всегда живет в моем сердце и будет жить. Именно это дает мне силы не сломаться и не впасть в унынение. Ему бы это понравилось. Он бы мне сказал: «Живи, родная. Живи и пой», — высказалась Гурцкая.

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