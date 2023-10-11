На концерте Витаса в Китае произошел скандал

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин заявил, что на концерт певца в Китае пришло большее количество человек, чем вмещает в себя сама площадка. Его слова передает Telegram-канал Shot.

«Меня разорвал стадион в городе Сучжоу, где количество проданных билетов составило 62 тысячи. При том что в продаже было 55. На мой законный вопрос к организаторам: «А как так? Где деньги?» — они мне сказали, что перекупщики сделали невозможное», — посетовал мужчина.

Пудовкин объяснил, что китайские перекупщики подделали билеты на выступление Витаса, которые считывались сканерами при проходе на площадку. Таким образом на мероприятие по фактически фальшивым билетам прошли порядка семи тысяч слушателей.

По словам продюсера, организаторы удивились прежде всего тому, что мошенники смогли сделать дубликаты билетов, на которых была голограмма певца и идентификационный код.

«Мы в Китае привыкли к этому», — подытожил при этом Пудовкин.

Продюсер предположил, что подобного рода проблемы могут возникнуть у Витаса в каждом китайском городе. Сейчас его команда разбирается в сложившейся ситуации. Всего у певца запланировано 15 концертов.

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