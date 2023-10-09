Тимур Родригез назвал низкопробный юмор самым востребованным

Музыкант, комик и актер Тимур Родригез заявил в беседе с изданием «Hello!», что низкопробный юмор является самым востребованным среди многих людей.

По мнению Родригеза, причиной этому стали блогеры, которые не играют, а «кривляются» на камеру и произносят «неинтеллектуальные и примитивные шутки». Артист считает, что тем самым интернет-звезды снижают уровень юмора.

«И аудитории, и, как следствие, запроса на качество в целом. Я обожаю стендап. Обожаю смелый, острый юмор. Те, кто занимается сатирой, — вообще мои фавориты!» — отметил шоумен.

Тимур Родригез начал свою карьеру в КВН во время учебы в Пензенском государственном педагогическом университете имени В. Г. Белинского. Юморист ставил комедийные сцены вместе с будущим коллегой по Comedy Club Павлом Волей.

Родригез рассказывал, что познакомился с Волей еще в школьные годы. Юмористы встретились в больничной палате и впоследствии подружились. Родригез работал в Comedy Club с 2005 по 2008 год. В 2009 он выпустил первую композицию «Слушай свое тело», а затем записал совместную с Ани Лорак песню «Увлечение».

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