Группа «Каста» перенесла концерт в Израиле

Группа «Каста» перенесла свой концерт в израильском городе Тель-Авив. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Выступление должно было пройти 13 октября, однако было перенесено в связи с боевыми действиями на территории города. По данным издания, несмотря на отмену концерта, билеты на него все еще можно приобрести.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

8 октября стало известно, что российские музыканты стали отменять свои концерты в Израиле после новостей об обстрелах территории государства силами движения ХАМАС. Фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук решил перенести свое выступление в Тель-Авиве. Оно должно было состоятся 28 октября.

Поп-звезда Бруно Марс также отменил свой концерт в Тель-Авиве и покинул Израиль после начала обстрелов страны.

Ранее певица Мадонна заявила, что молится за израильтян после нападения ХАМАС.