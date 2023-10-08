Лидер «Морального кодекса» рассказал, что у него диагностировали опухоль

Фронтмен группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев признался, что не выступит на концерте, который посвящен памяти Юрия Шатунова, из-за проблем со здоровьем. Его слова передает «Абзац».

«У меня проблемы со здоровьем. Мне нужно лечиться, я буду удалять полипы», — заявил музыкант.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» пойдет 17 октября в Crocus City Hall. На нем популярные артисты исполнят хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май». Также мероприятие посетят друзья и близкие музыканта, которые поделятся историями из его жизни.

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Позднее артистка Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина из-за трибьют-концерта, предложив организаторам усилить меры безопасности.

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