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Ольга Бузова рассказала о планах уйти со сцены

Певица Ольга Бузова призналась, что не хочет уходить со сцены

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не собирается завершать карьеру исполнительницы, так как она уже привыкла к сцене. Ее слова передает kp.ru.

«Когда у меня было мало песен, я исполняла «Под звуки поцелуев» или «Привыкаю». Потом появился «WiFi». Сейчас я не могу решить, с какой песней выступать. Я со сцены вообще не хочу уходить», — подчеркнула звезда.

Исполнительница готовит три шоу в Москве, которые будет проходить в конце ноября. По словам Бузовой, она сделает выступления такими же, какими они были 2017, 2018 и 2022 годах.

«Три альбома, три разных программы. У меня часто спрашивают — на какое шоу пойти? На все!»— отметила певица.

Недавно Бузова описала эмоции от первого опыта эротических съемок. Телеведущая призналась, что сильно нервничала, так как это был ее первый опыт, и она старалась отыграть максимально реалистично.

«Это сложно, это по-настоящему, это не кинопоцелуй с закрытым ртом. Это настоящий поцелуй, настоящая любовь, которую мы со Стасом [Бондаренко] пронесли через две наши большие работы», — заявила звезда.

Ранее звезда «Реальных пацанов» рассказал, почему согласился вернуться в последний сезон сериала.

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