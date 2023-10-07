Клава Кока показала хейтеров, которые раскритиковали ее выбор на «Сердце Клавы»

Певица Клава Кока в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором пенсионерки из «Отрядов Путина» советуют ей подождать с выбором жениха.

«Клава, посмотрели твое шоу о выборе спутника жизни. Ты, пожалуйста, не торопись в этом. Ты такая молодая, красивая, интересная. Спутник? Надо выбрать еще. Продолжите шоу. Пусть претендентов будет больше. Клавочка, выбери еще. Не торопись. Это не твой парень! Ну зачем ты Сябитову слушаешь?» — возмутились женщины.

Пенсионерки посоветовали певице выбрать себе непьющего и некурящего мужа, который также не будет склонен к изменам. Другая героиня ролика поддержала Клаву и призвала ее искать себе возлюбленного на танцах. Сама певица с юмором отреагировала на ролик.

«Теперь ясно, кто пишет протестующие комментарии... И я поняла: все идет от любви!» — посмеялась Кока.

В сентябре Кока призналась, что ей удалось найти вторую половинку на шоу «Сердце Клавы» — Александра Поверина. Исполнительница отметила, что встречается с новым возлюбленным уже три месяца, поэтому «испытательный срок пройден».

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