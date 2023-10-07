Полина Гагарина «отдала поклонницам» певца Акмаля после критики своего наставничества

Певица Полина Гагарина выгнала Акмаля с шоу «Голос.Уже не дети», отдав предпочтение юной артистке Екатерине Качурак.

«Я отдаю тебя твоим поклонницам», — сказала Гагарина.

Акмаль выступал с песней Алексея Романофф «Раневская», а на популярность юного певца указали все члены жюри, но Гагарина сделала свой выбор в пользу девушки.

Незадолго до этого Акмаль рассказал, что ему не нравится в работе с Полиной Гагариной. Он уточнил, что при работе над вторым своим выступлением в рамках конкурса просил Гагарину учесть его пожелания. 19-летний певец подчеркнул, что имеет некоторый опыт на сцене, поэтому ему важно, чтобы наставница учитывала его вкус и мнение.

«Мне важно чувствовать себя уверенно. Словом, делаю так, как считаю нужным. А это не очень нравится Полине и ее команде. Было бы здорово, если бы наставники относились к проекту не как к чему-то принудительному», — жаловался артист.

Ранее Данила Козловский не явился на смотры кинофестиваля «Маяк», где является членом жюри.