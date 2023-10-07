Кристина Асмус рассказала о трогательной поддержке дочери после перелома ноги

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок своих костылей с запиской от дочери Анастасии.

«А вот так дочь провожает меня на съемки. Каждое утро обнаруживаю на костылях записочки», — похвасталась Асмус.

Она также показала видео со съемочной площадки. Несколько коллег Асмус буквально носят актрису на руках, так как для артистки в гипсе это самый оптимальный способ передвижения.

О своей травме Асмус рассказала подписчикам собственного Telegram-канала 28 сентября. На новость о переломе ноги звезда отреагировала матом, употребив подряд несколько десятков нецензурных слов.

Знаменитость воспитывает дочь Анастасию от шоумена Гарика Харламова, с которым рассталась в 2020 году. Телеведущий признавался подписчикам, что хотел растить дочь в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало юмориста от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о личной жизни живущего в Израиле сына.