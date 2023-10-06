Лобода проиграла суд за песню «К черту любовь»

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск автора песен Олега Влади к украинской певице Светлане Лободе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно решению суда, Влади может получить 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 12 тысяч рублей — госпошлины. При этом судья также потребовал удалить из сети запись концерта, из-за которого автор хита «К черту любовь» подал в суд.

27 января стало известно, что на певицу Светлану Лободу подали в суд. Олег Влади требовал, чтобы ему выплатили 500 тысяч рублей компенсации. При этом Влади обращался в суд еще в прошлом году с требованием удалить запись одного из концертов Лободы с одной из платформ в интернете. Тогда ответчиками должны были выступать сама Лобода и представители сайта, однако автору порекомендовали обратиться в другую инстанцию.

В конце августа Лободу раскритиковали за раздачу автографов на передовой. Лободу упрекнули в том, что она раздавала открытки с подписью на русском языке, и уличили артистку, которая увезла с передовой осколки снарядов в качестве сувениров, в самопиаре.

Ранее суд отказался рассматривать иск бывшей жены Бондарчука о разделе имущества.