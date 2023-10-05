Александр Невзоров* тайно продает двухэтажный пентхаус в Петербурге

Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) продает двухэтажный пентхаус в Петербурге за 45,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данными издания, площадь недвижимости составляет 177 м², а из окон апартаментов виднеется парк и церковь.

Сам журналист не жил в квартире. Он бывал в пентхаусе во время съемок, также в этой квартире снималось интервью Невзорова с Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Telegram-канал заявляет, что журналист несколько раз переоформлял документы на пентхаус. В 2019 году Невзоров записал недвижимость на свою супругу, а в июне 2023-го — на неизвестную женщину.

1 февраля этого года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Невзорова к восьми годам колонии за фейки о российской армии.

В начале августа сообщалось, что Невзорова оштрафовали за высказывания о Путине, СВО и актерах. По статье о разжигании ненависти ему был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

В постановлении о возбуждении дела говорится, что 13 февраля этого года на YouTube-канале журналиста была опубликована видеозапись его интервью белорусской службе Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов), во время которого он негативно высказался о президенте РФ Владимире Путине, событиях в Крыму в 2014 году, о жителях России, а также про российскую армию, спецоперацию и актеров.

Ранее актера Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт.