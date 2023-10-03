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Ольга Бузова описала своего будущего мужа

Певица Ольга Бузова представила своего будущего мужа высоким и красивым мужчиной

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась тем, что визуализировала своего будущего мужа в новом клипе на песню «Позови». Ее слова цитирует «Пятый канал».

«Это, заметьте, не спортсмен, не танцор, не блогер, не артист. Это умный, высокий, красивый мужчина. Меценат, бизнесмен, выходит в общество, собирает акционеров, чтобы представить свой продукт — нейросети», — рассказала Бузова.

Она считает, что в жизни очень важно правильно формулировать свои желания. По словам Бузовой, после развода с Дмитрием Тарасовым ей очень хотелось полюбить. Поэтому она пришла на проект «Замуж за Бузову»: в тот период звезда переживала, что вообще будет неспособна испытывать любовь.

«Я просто хотела полюбить. Вот полюбила, а меня — нет. Поэтому сейчас очень важно действительно правильно формулировать свои мысли, свои желания. Я хочу любовь. <…> Потому что не может быть любовь невзаимной. Значит, это не любовь. Это издевательство над одним из партнеров», — высказалась Бузова.

В сентябре Бузова выпустила трек «Позови». Певица назвала свою композицию «истинной одой любви». Артистка отметила, что работа посвящена чувствам, «которые разрывают». Стихи к ней написал поэт Михаил Гуцериев, а музыку — продюсер Дарья Кузнецова.

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