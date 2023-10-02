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Соболев выругался матом при ребенке, заявив, что воспринимает ее как взрослую

Комик Соболев выругался матом при четырехлетней дочери блогера Дениса Кукояки

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ТНТ

Комик Илья Соболев сказал матом при четырехлетней дочери блогера и певца Дениса Кукояки на съемках программы «Шоу Воли». Об этом сообщает Telegram-канал ТНТ.

В передаче Кукояка поделился, что у его жены Елены повысился уровень усталости в последнее время. Соболев сказал нецензурный синоним слова утомления, но забыл, что в студии находилась дочь блогеров Василиса. Певец в шутку поблагодарил звезду и попросил дочь повторить то, что сказал юморист. Осознав свою ошибку, Соболев прикрыл лицо от стыда и начал извиняться.

«Прости! Я объясню. Я тебя воспринимаю уже как взрослую», — обратился к дочери блогера Соболев.

В ответ Василиса исподлобья посмотрела на комика и покачала головой.

«Когда один человек другому одалживает деньги, это называется «заемы», — пошутил ведущий шоу Павел Воля.

Денис Кукояка начал свою блогерскую карьеру вместе со своими друзьями Александром Шулико и Кириллом Трифоновым. В 2014 году он женился на Елене. В 2017-м у них появилась на свет дочь. В июне 2023-го жена звезды сообщила, что станет матерью во второй раз. У них родится сын.

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