Дрейк раздавал деньги из ящика в стриптиз-клубе

Рэпера Дрейка засняли в стриптиз-клубе, куда музыкант пришел с большим контейнером денег. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда появился в клубе Onyx Gentleman's Club в Атланте. Издание отмечает, что таким образом Дрейк отметил 10-летнюю годовщину со дня, когда он раздал $50 тысяч танцовщицам другого стриптиз-клуба.

Судя по видео, на этот раз рэпер сидел в VIP-зоне, готовясь разбрасывать деньги. Как предполагает Daily Mail, в коробке у музыканта находились $250 тысяч (примерно 24 миллиона рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»).

В конце сентября сообщалось, что Дрейк на своем концерте в Атланте пообещал пришедшим на шоу фанатам оплатить медовый месяц.

При этом еще в августе рэпер подарил фанатке дорогую сумку — розовую Hermés Birkin — на своем выступлении в Лос-Анджелесе. Он вынес сумочку на сцену и выбрал из толпы посетительницу, которая получит аксессуар.

В 2017 году в интервью изданию The Hollywood Reporter Дрейк признавался, что коллекционирует сумки Birkin, чтобы когда-нибудь подарить их все спутнице жизни.

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