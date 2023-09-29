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«Вышел на охоту»: мужа Бритни Спирс застали за флиртом с богатыми женщинами

Page Six: после разрыва с певицей Спирс Асгари флиртует с богатыми женщинами

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Jordan Strauss/Invision/AP

Мужа певицы Бритни Спирс, тренера Сэма Асгари, после разрыва с ней застали за флиртом с богатыми женщинами. Об этом сообщает Page Six.

По словам очевидцев, Асгари посетил мероприятие под названием Zodiac Ball, участники которого собирали деньги для фонда исследования детских онкологических заболеваний.

«Он знакомился с женщинами, флиртовал. Со всеми общался, вышел на охоту», — рассказал инсайдер.

На мероприятии, передают инсайдеры, было много состоятельных женщин, которые заплатили за столики по $20 тысяч.

«Настоящая кормушка для одинокого парня», — поделился источник, отметив, что женщины высоко оценили Асгари.

Известно, что из-за Асгари мероприятие отказалась посещать сестра Бритни Спирс — актриса Джейми Линн Спирс, сейчас принимающая участие в съемках американской версии шоу «Танцы со звездами».

Ранее Юлию Савичеву сравнили с Киркоровым из-за внезапного тверка на концерте.

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