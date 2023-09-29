«Вышел на охоту»: мужа Бритни Спирс застали за флиртом с богатыми женщинами

Мужа певицы Бритни Спирс, тренера Сэма Асгари, после разрыва с ней застали за флиртом с богатыми женщинами. Об этом сообщает Page Six.
По словам очевидцев, Асгари посетил мероприятие под названием Zodiac Ball, участники которого собирали деньги для фонда исследования детских онкологических заболеваний.
«Он знакомился с женщинами, флиртовал. Со всеми общался, вышел на охоту», — рассказал инсайдер.
На мероприятии, передают инсайдеры, было много состоятельных женщин, которые заплатили за столики по $20 тысяч.
«Настоящая кормушка для одинокого парня», — поделился источник, отметив, что женщины высоко оценили Асгари.
Известно, что из-за Асгари мероприятие отказалась посещать сестра Бритни Спирс — актриса Джейми Линн Спирс, сейчас принимающая участие в съемках американской версии шоу «Танцы со звездами».
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