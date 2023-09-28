Стала известна дата выхода фильма «Императрицы» с Пересильд в роли Елизаветы I

Прокат фильма «Императрицы» стартует в России 26 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Создатели ленты позиционируют проект как «документально-художественный фильм». Он станет продолжением картины Андрея Кравчука «Петр I. Последний царь и первый император» 2022 года.

В центре сюжета «Императриц» Екатерина I, Анна Иоанновна и главная героиня — Елизавета I. Режиссер проекта стал тот же Кравчук. Актриса Юлия Пересильд исполнила в фильме роль Елизаветы Петровны. В проекте также приняли участие Евгений Шварц («Карамора»), Иван Колесников («Союз спасения»), Анна Уколова и Александра Велескевич («Майор Гром: Чумной доктор»).

«Наш фильм о том, как молодая империя в результате дворцовых переворотов оказалась в руках женщин. Петр I подтолкнул Россию вперед, и эта энергия, этот толчок позволил стране не только устоять, но и приобрести красоту и авторитет. Консультантами на проекте были лучшие историки, которые специализируются на этом периоде. Мы снимали во дворцах, строили павильоны, воссоздавали десятки костюмов — как известно, одна только Елизавета Петровна никогда не надевала один и тот же наряд дважды», — признался постановщик «Императриц».

До этого Юлия Пересильд признавалась, что не содействовала участию дочери в фильме «Императрицы». Девочка сыграла младшую версию Елизаветы I.

Ранее фильму «Брат-3» предрекли провал в прокате.