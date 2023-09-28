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Фанаты Бритни Спирс обрушились на ее участвующую в «Танцах со звездами» сестру

Сестру певицы Спирс раскритиковали после участия в «Танцах со звездами»

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ABC

Фанаты Бритни Спирс обрушились с едкими комментариями о ее сестре Джейми Линн, участвующей в американской версии передачи «Танцы со звездами». Об этом сообщает TMZ.

Они раскритиковали 32-летнюю Спирс и ее партнера, танцора Алана Берстена, после первого же выступления на шоу.

Поклонники Бритни обвиняют Джейми Линн в том, что та плохо обращалась с сестрой и не поддержала ее во время кризиса. Также они критикуют ее за скованность движений и смеются, сравнивая с мужчиной в парике.

Кроме того, многие авторы комментариев в социальных сетях недоумевают, почему продюсеры проекта не позвали на шоу саму Бритни Спирс.

24 сентября Спирс опубликовала видеоролик, на котором танцует стриптиз на шесте. 41-летняя певица была одета в миниатюрный купальник цвета фуксии, состоящий из треугольного лифа с золотыми подвесками и трусов с заниженной талией. Звезда дополнила образ туфлями на высокой платформе и черным колье-чокером.

Ранее Ольга Бузова предложила накопить денег мужчине, который позвал ее на свидание.

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