Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме

Экс-продюсер Pink Floyd Боб Эзрин обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме

close
100%
Rob Grabowski/Invision/AP

Музыкальный продюсер Боб Эзрин, известный своей работой над тремя альбомами британской рок-группы Pink Floyd, выразил обвинения в адрес сооснователя группы Роджера Уотерса, связанные с антисемитизмом. Согласно сообщению газеты The Times, интервью с Эзрином будет включено в новый документальный фильм об Уотерсе, созданный ветераном британской журналистики Джоном Уэйром при поддержке НПО Campaign Against Antisemitism.

В ходе интервью Эзрин привел несколько примеров, которые, по его мнению, указывают на оскорбительные высказывания или действия Уотерса в отношении евреев. Эзрин, работавший с множеством исполнителей и коллективов, включая Aerosmith, Deep Purple и KISS, также предположил, что Уотерс, возможно, не считает себя антисемитом.

Ранее 80-летнего Уотерса неоднократно обвиняли в антисемитизме, особенно после его критических заявлений о политике Израиля и еврейского государства в отношении Палестины. Во время гастролей Уотерса в Германии весной этого года возник скандал, вызванный его сценическим нарядом, напоминающим нацистскую униформу и ассоциирующимся с образом диктатора Пинка, главного персонажа фильма Pink Floyd — The Wall (1982) режиссера Алана Паркера.

После концерта Уотерс отверг все обвинения и заявил, что его подвергают политически мотивированной клевете.

Ранее в Аргентине задержали владельца типографии нацистской литературы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях