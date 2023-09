Экс-продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме

Музыкальный продюсер Боб Эзрин, известный своей работой над тремя альбомами британской рок-группы Pink Floyd, выразил обвинения в адрес сооснователя группы Роджера Уотерса, связанные с антисемитизмом. Согласно сообщению газеты The Times, интервью с Эзрином будет включено в новый документальный фильм об Уотерсе, созданный ветераном британской журналистики Джоном Уэйром при поддержке НПО Campaign Against Antisemitism.

В ходе интервью Эзрин привел несколько примеров, которые, по его мнению, указывают на оскорбительные высказывания или действия Уотерса в отношении евреев. Эзрин, работавший с множеством исполнителей и коллективов, включая Aerosmith, Deep Purple и KISS, также предположил, что Уотерс, возможно, не считает себя антисемитом.

Ранее 80-летнего Уотерса неоднократно обвиняли в антисемитизме, особенно после его критических заявлений о политике Израиля и еврейского государства в отношении Палестины. Во время гастролей Уотерса в Германии весной этого года возник скандал, вызванный его сценическим нарядом, напоминающим нацистскую униформу и ассоциирующимся с образом диктатора Пинка, главного персонажа фильма Pink Floyd — The Wall (1982) режиссера Алана Паркера.

После концерта Уотерс отверг все обвинения и заявил, что его подвергают политически мотивированной клевете.

Ранее в Аргентине задержали владельца типографии нацистской литературы.