Названа самая популярная модель марки Geely в России

Среди россиян самой востребованной моделью марки Geely оказался кроссовер Monjaro. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, в марте компания продала на российском авторынке около 5,2 тыс. Monjaro, что на 170 экземпляров больше, чем год назад. Примечательно, что эта модель самая дорогая в линейке — она стоит от 4,24 млн руб.

На второй строчке разместился кроссовер Geely Coolray с показателем в 2,8 тыс. экземпляров. Ценник в России на модель нового поколения начинается от 2,61 млн руб. На третьем месте оказался купе-кроссовер Geely Tugella. В марте было продано 1,9 тыс. экземпляров модели. Его предлагают купить не менее, чем за 3,96 млн руб.

Аналитики добавили, что в марте в России распродали 15 тыс. автомобилей Geely. Это в 2,9 раза больше в сравнении с прошлым годом.

До этого сообщалось, что в Китае начался прием заказов на электрический микрокар Geely Panda Karting. Запас хода электромобиля на одной зарядке достигает 200 км. В отличие от ранее представленных машин Geely Panda, новая версия имеет более спортивную внешность, с диффузорами на переднем и заднем бамперах.

У автомобиля двухцветный интерьер с белыми или розовыми элементами в дополнение к основному черному. Panda Karting можно управлять через мобильное приложение — искать машину на стоянке, открывать двери и включать кондиционер. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 41 л.с. и задним приводом. Доступны два режима движения — обычный и спортивный.

Ранее бренд «Москвич» попал в десятку лидеров российского авторынка.