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Фигуристка Евгения Медведева рассказала о кибербуллинге

Фигуристка Медведева вспомнила, как ее называли мразью после переезда в Канаду

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Evgenia Medvedeva/YouTube

Фигуристка Евгения Медведева вспомнила о пережитом кибербуллинге, с котором спортсменка столкнулась после Олимпиады-2018. Об этом Медведева заявила на своем YouTube-канале в шоу «БеС Комментариев».

«Я решила сменить тренера. И, по моему мнению, самый достойный тренер, к которому я могла уйти от своего текущего, находился в Канаде, в другой стране. И я переехала. И я такое пережила, о господи! Причем, выступала-то я за свою страну, за Россию, но... «Предательница, мразь просто конченая» и так далее. И это продолжалось пару лет. И потом уже просто цеплялись», — заявила фигуристка.

По словам Медведевой, сейчас критика по отношению к ней уже прошла, так как артистка давно не выходит на международную арену и не соревнуется.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. На счету фигуристки также две золотые медали чемпионатов мира и две победы на европейских первенствах. Дважды она выигрывала чемпионат России и дважды — финал Гран-при.

Ранее бывшая девушка Канье Уэста заявила о желании снять кино про алкоголичек.

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